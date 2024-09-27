Путин поздравил «Первый канал» с 25-летием международного вещания

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников АО «Первый канал. Всемирная сеть» с 25-летием начала их международного вещания. Соответствующее послание опубликовано на официальном сайте Кремля.

В сообщении Путин подчеркнул, что «Первый канал. Всемирная сеть» стал мощным медиаресурсом с обширной аудиторией, включающей людей различных национальностей, возрастов и увлечений.

Президент отметил значимый вклад коллектива в развитие отечественного цифрового телевидения, подготовку кадров и создание качественного контента для молодого поколения.

Запуск программ канала в Европе Путин охарактеризовал как важную и актуальную инициативу, добавив, что вещание на русском языке в дальнейшем приобрело популярность и в других регионах мира.

«Этот масштабный, высокотехнологичный проект во многом стал возможен благодаря профессионализму сотрудников вашей организации, их творческому подходу и преданности журналистским традициям», — сказано в поздравлении главы государства.

До этого телеведущий и журналист Владимир Познер признался, что отказался от работы на западном канале из-за того, что его просили высказаться о президенте России Владимире Путине определенным образом.

Ранее Путин назвал главное требование к работе СМИ в России.