Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин поздравил «Первый канал» с 25-летием международного вещания

Путин: «Первый канал» является мощным медиаресурсом с огромной аудиторией

close
Алексей Никольский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников АО «Первый канал. Всемирная сеть» с 25-летием начала их международного вещания. Соответствующее послание опубликовано на официальном сайте Кремля.

В сообщении Путин подчеркнул, что «Первый канал. Всемирная сеть» стал мощным медиаресурсом с обширной аудиторией, включающей людей различных национальностей, возрастов и увлечений.

Президент отметил значимый вклад коллектива в развитие отечественного цифрового телевидения, подготовку кадров и создание качественного контента для молодого поколения.

Запуск программ канала в Европе Путин охарактеризовал как важную и актуальную инициативу, добавив, что вещание на русском языке в дальнейшем приобрело популярность и в других регионах мира.

«Этот масштабный, высокотехнологичный проект во многом стал возможен благодаря профессионализму сотрудников вашей организации, их творческому подходу и преданности журналистским традициям», — сказано в поздравлении главы государства.

До этого телеведущий и журналист Владимир Познер признался, что отказался от работы на западном канале из-за того, что его просили высказаться о президенте России Владимире Путине определенным образом.

Ранее Путин назвал главное требование к работе СМИ в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами