«Берега перепутали»: в Госдуме оценили идею депутата изымать мальчиков у матерей при разводе

Инициатива депутата Дмитрия Кузнецова отдавать при разводе мальчиков старше восьми лет на воспитание отцам противоречит Конституции РФ и дискриминирует девочек по половому признаку. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

«Это решит проблему, может быть, избавления от неадекватных депутатов и внесения подобного рода законодательных инициатив. Я хочу успокоить всех, прежде всего женщин, что никакой законодательной инициативы в Государственной думе на эту тему нет, в нашем комитете она отсутствует, в совете Думы тоже. И вряд ли она появится, потому что это прямое противоречит конституции Российской Федерации, согласно которой дискриминация по признаку пола у нас в России запрещена, и это уголовно наказуемое деяние. Мне кажется, депутат забыл, что у нас есть соответствующая статья Конституции, по которой мужчины и женщины равны. Поэтому вопрос: а почему только мальчики? Почему он так пренебрегает девочками — будущими матерями будущих детей. От кого собираются, по мнению депутата, иметь детей те мальчики, которые будут воспитываться такими мужчинами, как депутат Дмитрий Кузнецов и его общественная организация отцов?» — заявила она.

Останина отметила, что идея не решит проблему разводов и невыплаты алиментов, потому что заставить «отца-бегуна» воспитывать мальчика невозможно.

«Проблемы разводов это не решит, потому что алиментные обязательства выплачивают только те отцы и те матери, которые не смогли подчинить свои интересы интересам ребенка. Ведь далеко не у всех доходит дело до суда и принимается судебное решение о выплате алиментов, о порядке воспитания ребенка, потому что, как правило, родители все-таки договариваются еще до того, как воспитывать ребенка. До суда доходят только те, кто действительно недопонимает, что надо свои интересы поставить на второе место, на первое место интересы ребенка. Поэтому мне любопытно, как можно отца-бегуна, у которого есть может уже вторая, третья семья заставить воспитывать мальчика, отобрав его у матери и отдав ему. А примет его новая семья или нет?» — добавила она.

Останина также не понимает, как Кузнецов выбирал возраст, с которого мальчиков стоит отдавать отцам на воспитание, и уточнила, что у женщин и мужчин по закону равные права и обязанности в части ухода за детьми.

«Почему с восьми лет? Почему не с семи? А почему не с шести? А почему не с восьми месяцев? А почему не сразу отбирать у матери этого ребенка? То есть до восьми лет воспитывает мама, а с восьми лет этого ребенка уже по закону, который продиктует депутат Кузнецов и его общественная организация отцов, ребенка просто насильно изымают и отдают отцу. Иными словами, эта инициатива не имеет перспектив на то, чтобы обрести какую-то юридическую форму, она противоречит и Конституции, и нашему семейному кодексу. По семейному кодексу у нас родители имеют равные права и несут равные обязанности в части воспитания ребенка, и это абсолютно правильно», — пояснила Останина.

По ее словам, в период проведения спецоперации нельзя озвучивать инициативы, вносящие «раздрай», и обвинять женщин, оставшихся одних, в неумении воспитывать детей.

«Депутат еще не чувствует, в какое время вносит этот законопроект. 300 тысяч мобилизованных отцов — это молодые ребята. Столько же у нас контрактников, я не знаю, может, их и больше, столько же добровольцев. И вот в этот момент вносить раздрай, обвиняя женщин в неумении воспитывать детей и в том, что мальчики должны воспитываться с отцами, как это в древней Спарте было, а не в Древней Руси. Поэтому, конечно, мне кажется, что просто берега перепутали. Сидят в теплом депутатском кресле и начинают думать, как у матери, у жены мужу, который воюет, сейчас отобрать ребенка. Куда его отправить, восьмилетнего пацана? Туда, в зону спецоперации? Поэтому хочу извиниться перед нашими российскими женщинами за то, что у нас в Государственной думе есть депутаты, которые не просто неуважительно к женщинам относятся, но неуважительно и к мужчинам относятся. Которые, вместо того, чтобы принимать законы, защищающие отцов там, на фронте, вносят такого рода сомнительные инициативы, оскорбляющие женщин, которые воспитывают детей», — подчеркнула она.

26 сентября депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов заявил в своем Telegram-канале, что для решения проблемы с неуплатой алиментов «необходимо после развода оставлять мальчиков старше 8 лет с отцами». По мнению парламентария, «адекватные мужчины» не станут требовать алиментов с бывших жен — в ином случае к ним придет местный Союз отцов и «разберется».

«Заодно сразу вырастет рождаемость и уменьшится количество разводов. Без копейки бюджетных денег. Потому что не надо изобретать велосипед. Надо следовать русской традиции, где подросший мальчик переходил на половину отца. Мальчиков должны воспитывать мужчины. Это нужно самим мальчикам. Утверждаю как отец трех пацанов», — написал Кузнецов.

Ранее депутат Лантратова пообещала, что за слова о нежелании иметь детей штрафовать не будут.