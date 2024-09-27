На Сахалине школьникам показали видео аборта

В одной из школ Сахалина старшеклассникам во время лекции об «опасности прерывания беременности» показали кадры с абортом крупным планом. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации издания, лекция прошла в актовом зале школы №7 в Охе. Подростков собрали в зале перед уроками, не анонсировав мероприятие заранее. По словам учащихся, им сказали, что на процесс абортирования можно не смотреть — так многие из них и поступили: закрывали глаза и отворачивались.

«Показывали документальный фильм, о том, сколько абортов происходит в России каждый час и каждую минуту. Говорили, что нельзя делать аборт, так как для девушки это может быть летально, что она может стать бесплодной», — пояснил в беседе со СМИ один из школьников, присутствовавший на лекции.

Директор образовательного учреждения Елена Мирена пообещала прокомментировать случившееся позже, сославшись на занятость.

Ранее россиянка отсудила у врачей почти полмиллиона рублей за аборт, после которого родила.