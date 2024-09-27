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Генетик назвал идеальный продукт для снижения холестерина

Генетик Спектор назвал овсянку идеальным продуктом для снижения холестерина

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Depositphotos

Овсяная каша является идеальным продуктом для снижения холестерина. Об этом генетик Тим Спектор рассказал в интервью Coventry Live.

Эксперт также подчеркнул, что овсяная каша богата питательными веществами, например, железом, витаминами группы В, белком. Этот продукт является идеальным для снижения «плохого» холестерина, поскольку она содержит растворимую клетчатку бета-глюкан, помогающую контролировать уровень липопротеинов низкой плотности.

Однако далеко не все овсяные хлопья являются одинаково полезными. Например, очищенный овес он назвал практически бесполезным для организма.

До этого врач-эндокринолог Арина Разагатова рассказала, что регулярное употребление орехов макадамии и кешью помогает снизить уровень холестерина. Также орехи могут улучшить состояние кожи и похудеть. Добавление орехов кешью в рацион питания позволит избавиться от лишнего веса.

Ранее россиянам рассказали о необычных полезных свойствах тапиоки.

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