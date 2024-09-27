В Петербурге осудили бывшего офицера за фейки об армии

Житель Санкт-Петербурга Сергей Линцов приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима за распространение ложной информации о Вооруженных силах Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судов города.

Колпинский районный суд вынес решение в отношении Линцова, назначив ему наказание в виде четырех лет лишения свободы, а также лишив права заниматься администрированием интернет-ресурсов на три года. Он признан виновным по пункту 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса РФ, касающейся публичного распространения заведомо ложных сведений о действиях ВС РФ.

По версии суда, 17 сентября 2022 года в своем Telegram-канале Линцов опубликовал недостоверные данные, выдав их за истинные, которые касались использования Вооруженных сил России. Комментарий к видеозаписи был написан им самим.

Как стало известно от источника в правоохранительных органах, Линцов — бывший офицер Западного военного округа, который ранее был уволен. После начала специальной военной операции в 2022 году он создал свой Telegram-канал, в котором критиковал своих бывших коллег и распространял фейки о их действиях в ходе операции.

В пресс-службе судов добавили, что Линцов признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном.

До этого создателя веб-сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна (признан в РФ иностранным агентом) приговорили к восьми годам колонии по делу о «фейках» про армию России.

Ранее уголовное дело за фейки об армии возбудили против двух школьников.