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«Роснефть» представила новый межрегиональный туристический маршрут

Между Оренбургом и Уфой появился новый туристический маршрут

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«Роснефть», министерство предпринимательства и туризма Башкортостана и министерство экономического развития, инвестиция, туризма и внешних связей Оренбургской области представили новый межрегиональный автомаршрут «Сила природы», проходящий между Уфой и Оренбургом, сообщает пресс-служба компании.

Основная часть маршрута, протяженность которого составляет 700 км, проходит вдоль федеральной трассы Р-240. Прохождение маршрута займет от 2 до 5 дней в одну сторону с остановками.

На всем маршруте через каждые 30-50 км расположены АЗС «Башнефти».

Во время прохождения маршрута автотуристы смогут увидеть соленые озера в Соль-Илецке, природный заповедник «Оренбургский», Мурадымовское ущелье, Старомурадымовскую пещеру, Нугушское водохранилище, Воскресенский завод и другие достопримечательности.

В будущем «Роснефть» планирует создать маршруты в Урало-Повольже.

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