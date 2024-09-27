Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко рассказал, как систематизировать информацию

Лукашенко объяснил, почему опирается на свой опыт при принятии решений

close
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не прибегает к помощи искусственного интеллекта (ИИ) при анализе информации и принятии решений, а опирается на свой опыт. Об этом глава союзного государства заявил на встрече со студентами, передает агентство БелТА.

Лукашенко рассказал, что систематизировать информацию и выделять главное научился еще в вузе.

«Это как в библиотеке на полке. Знания, вся информация разложены, в нужный момент ты с этой полочки достаешь ту информацию, тот опыт, который нужен», — заявил белорусский лидер.

Президент союзного государства отметил, что этому его научили в вузе. По словам главы белорусского государства, там учили не столько накапливать информацию, но выбирать нужное и систематизировать.

Также Лукашенко признался, что боится искусственного интеллекта. При этом президент Белоруссии подчеркнул, что без современных технологий человечеству не обойтись, но оно должно их «освоить» и «владеть» ими.

Ранее Маск допустил гибель человечества из-за ИИ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами