Лукашенко рассказал, как систематизировать информацию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не прибегает к помощи искусственного интеллекта (ИИ) при анализе информации и принятии решений, а опирается на свой опыт. Об этом глава союзного государства заявил на встрече со студентами, передает агентство БелТА.

Лукашенко рассказал, что систематизировать информацию и выделять главное научился еще в вузе.

«Это как в библиотеке на полке. Знания, вся информация разложены, в нужный момент ты с этой полочки достаешь ту информацию, тот опыт, который нужен», — заявил белорусский лидер.

Президент союзного государства отметил, что этому его научили в вузе. По словам главы белорусского государства, там учили не столько накапливать информацию, но выбирать нужное и систематизировать.

Также Лукашенко признался, что боится искусственного интеллекта. При этом президент Белоруссии подчеркнул, что без современных технологий человечеству не обойтись, но оно должно их «освоить» и «владеть» ими.

Ранее Маск допустил гибель человечества из-за ИИ.