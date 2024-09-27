Россиянин прятал наркотики в ореховой скорлупе и попался полиции

В подмосковном Серпухове правоохранители задержали ранее судимого 32-летнего местного жителя, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Мужчина арендовал гараж на территории городского округа, где производил и фасовал запрещенные вещества. При обыске помещения у подозреваемого изъяли три пакета и пластиковую емкость с порошком, а также 58 свертков с аналогичным содержимым. Часть из них была расфасована в скорлупу от грецкого ореха.

«Кроме этого, оперативники изъяли из помещения канистры с различными жидкостями, электронные весы, вентиляторы, упаковочный материал и лабораторную посуду», — говорится в сообщении.

Экспертиза подтвердила, что в изъятом веществе содержится мефедрон. Задержанный при допросе заявил, что «производил «синтетику» для личного употребления». В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, его взяли под стражу.

Ранее в Красноярске поймали мужчину, прятавшего наркотики в мандарины и картофель.