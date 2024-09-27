За похищение женщины в Балаково задержали жену ее любовника

Женщину из Балаково подозревают в похищении местной жительницы Натальи Алешниковой, которую недавно нашли на трассе. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Жительницу Саратовской области задержали, в ближайшее время суд изберет ей меру пресечения.

Известно, что россиянка проживала вместе с мужем рядом с домом похищенной предпринимательницы. У супругов есть взрослая дочь. Предположительно, на похищение она могла пойти из ревности.

Алешникова пропала в ночь на 23 сентября, этот момент попал на камеры видеонаблюдения. Неизвестные затолкали женщину насильно в ее же машину и увезли в неизвестном направлении. Позже россиянку нашли, неизвестные перерезали ей горло и оставили рядом с ее машиной, на трассе.

Не исключалось, что женщина состояла в «любовном треугольнике» с неким женатым мужчиной. При этом фигурантом уголовного дела стал и супруг предпринимательницы. Однако, по данным источников, он является одним из предполагаемых организаторов, но не «главным подозреваемым».

Ранее на Кавказе женщина протаранила авто с украденной женихом дочерью.