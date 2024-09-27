Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

За похищение женщины в Балаково задержали жену ее любовника

В Балаково в организации похищения женщины подозревают жену ее любовника

close
СУ СК РФ по Саратовской области/VK

Женщину из Балаково подозревают в похищении местной жительницы Натальи Алешниковой, которую недавно нашли на трассе. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Жительницу Саратовской области задержали, в ближайшее время суд изберет ей меру пресечения.

Известно, что россиянка проживала вместе с мужем рядом с домом похищенной предпринимательницы. У супругов есть взрослая дочь. Предположительно, на похищение она могла пойти из ревности.

Алешникова пропала в ночь на 23 сентября, этот момент попал на камеры видеонаблюдения. Неизвестные затолкали женщину насильно в ее же машину и увезли в неизвестном направлении. Позже россиянку нашли, неизвестные перерезали ей горло и оставили рядом с ее машиной, на трассе.

Не исключалось, что женщина состояла в «любовном треугольнике» с неким женатым мужчиной. При этом фигурантом уголовного дела стал и супруг предпринимательницы. Однако, по данным источников, он является одним из предполагаемых организаторов, но не «главным подозреваемым».

Ранее на Кавказе женщина протаранила авто с украденной женихом дочерью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами