Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

IT-эксперт оценил идею учредить в РФ звание «заслуженный айтишник»

IT-эксперт Кусков: звание заслуженного работника IT должно быть регламентировано

close
Freepik

Генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков в беседе с «Ридусом» прокомментировал инициативу ассоциации «Отечественный софт» о введении в России звания заслуженного работника информационных технологий. Эксперт напомнил, что концепция подобной регалии появилась еще в СССР.

«Это было дополнительное преимущество для принятия на работу, участия в каких-то форумах и так далее. Здесь очень важно, чтобы не было нивелировано это звание, потому что очень большой скепсис у людей вызывает, когда непонятные люди получают какие-то награды. <...> Если организуют нормально, это хорошо», — сказал Кусков.

Как сообщил представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, правительство РФ рассмотрит предложение ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» о том, чтобы вручать особо отличившимся айтишникам государственные награды.

В АРПП считают, что введение нового почетного звания станет стимулом для IT-специалистов в достижении показателей и задач, установленных президентом РФ Владимиром Путиным по таким национальным целям, как «Технологическое лидерство» и «Цифровая трансформация».

Ранее были названы 20 цифровых профессий, необходимых государству и бизнесу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами