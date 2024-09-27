Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший мэр Сочи подал апелляцию на решение об аресте

Экс-мэр Сочи Копайгородский подал апелляцию на решение об аресте

close
Владимир Трефилов/РИА Новости

Сторона защиты бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского обжаловала избранную ему меру пресечения в виде ареста на время расследования уголовного дела. Соответствующие данные размещены в картотеке Мещанского районного суда Москвы.

На сайте указано, что 27 сентября в суд была подана апелляционная жалоба. На данный момент дело находится в канцелярии суда.

Накануне Telegram-канал SHOT писал, что Копайгородского проверят на предмет сотрудничества с сочинским бизнесменом Рубеном Татуляном по кличке Робсон. По информации канала, у предпринимателя год назад прошли обыски по делу о многомиллиардных хищениях. К тому моменту бизнесмен уже уехал из России. По одной из версий следствия, именно Копайгородский помог Татуляну покинуть территорию РФ.

Бывшего мэра Сочи арестовали 25 сентября. Его обвинили в хищении участка общей площадью семь соток и стоимостью 3,7 млн рублей.

Ранее Копайгородский не признал вину в особо крупной растрате.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами