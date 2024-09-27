Бывший мэр Сочи подал апелляцию на решение об аресте

Сторона защиты бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского обжаловала избранную ему меру пресечения в виде ареста на время расследования уголовного дела. Соответствующие данные размещены в картотеке Мещанского районного суда Москвы.

На сайте указано, что 27 сентября в суд была подана апелляционная жалоба. На данный момент дело находится в канцелярии суда.

Накануне Telegram-канал SHOT писал, что Копайгородского проверят на предмет сотрудничества с сочинским бизнесменом Рубеном Татуляном по кличке Робсон. По информации канала, у предпринимателя год назад прошли обыски по делу о многомиллиардных хищениях. К тому моменту бизнесмен уже уехал из России. По одной из версий следствия, именно Копайгородский помог Татуляну покинуть территорию РФ.

Бывшего мэра Сочи арестовали 25 сентября. Его обвинили в хищении участка общей площадью семь соток и стоимостью 3,7 млн рублей.

Ранее Копайгородский не признал вину в особо крупной растрате.