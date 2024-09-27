Следствие повторно опросит родителей отравившихся красноярских детей

Следователи повторно допросят родителей отравившихся детей в Красноярском крае. Об этом сообщили РИА Новости в главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

По словам представителей ведомства, при первом допросе родители были в психотравмирующей ситуации. Также их решили еще раз опросить, так как следствие получило данные экспертиз.

Анализы показали наличие в организмах отравившихся в селе Красная Сопка Красноярского края детей компонентов неизвестного инсектицидного средства. Компоненты инсектицидов нашли также и на шерсти котенка, которого нашли рядом с домом, где произошла трагедия.

Специалисты оценили вероятность версии отравления семьи дихлофосом. Так, по словам директора Института аналитической токсикологии Сергея Ловцевича, на практике такое встречается, но в легкой и средней степени тяжести.

21 сентября шесть членов семьи из села Красная Сопка почувствовали сильное недомогание после ужина пельменями и курицей из местного магазина. Из всей семьи остались в живых только отец и мать — женщина на девятом месяце беременности. Утром 23 сентября пара пришла в сознание.

Ранее СК сообщил об изъятии средств от насекомых из магазинов поселка в Красноярском крае.