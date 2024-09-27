Обвинение требует пожизненный срок для гражданина Украины, подорвавшего машину Прилепина

Гособвинение потребовало приговорить к пожизненному сроку гражданина Украины Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина в мае 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо этого, ему назначен штраф в размере 1,5 млн рублей

Первые 10 лет, как считает сторона обвинения, он должен будет провести в тюрьме, после — в колонии особого режима.

6 мая 2023 года в машине, в которой Прилепин ехал со своим соратником Александром Шубиным в Нижегородской области, произошел взрыв. Писателю провели несколько операций. СК квалифицировал произошедшее как теракт.

По данным следствия, в июле 2022 года сотрудники СБУ за денежное вознаграждение в 145 тыс. рублей привлекли находящегося на территории Украины Пермякова к совершению теракта в отношении Прилепина.

Его задержали в день теракта, и тот признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. 12 сентября обвиняемый в покушении Пермяков признал вину в суде.

Ранее установлена связь между покушениями на Прилепина и Татарского.