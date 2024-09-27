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В соцсетях высмеяли водителя Lamborghini, ехавшего по дороге с выбоинами

NDTV: индиец за рулем Lamborghini проехал по дороге с ямами и рассмешил соцсети

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WhateverVishal/X (ранее Twitter)

В соцсетях высмеяли водителя Lamborghini из Индии, который ехал за рулем спорткара по дороге с выбоинами, пишет NDTV. По мнению людей, такой автомобиль явно не подходит для местного пользования.

В соцсетях в Индии стали популярны кадры с красной Lamborghini, на которой владелец ехал по местной грязной дороге, покрытой выбоинами. Люди посчитали, что такая машина смотрится нелепо среди рикш, да и вообще не подходит для передвижения на местности.

«Если бы эта машина была живой, она бы находилась в хронической депрессии и хотела бы уехать на небеса с этой адской дороги», — шутят комментаторы.

Как сообщили местные пользователи, Lamborghini видели в Телангане, где, по мнению людей, самые плохие дороги в Индии. Участники обсуждений также выразили предположение, что таким образом водитель спорткара хотел привлечь внимание властей к данной проблеме.

Ранее американский блогер перепрыгнул через два спорткара во время стрима.

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