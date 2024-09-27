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Россиянин разбил лицо кондуктору на просьбу оплатить проезд

Житель Брянска ударил кондуктора в лицо на просьбу оплатить проезд

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Телеграм-канал «Подслушано Брянск»

В Брянске нетрезвый местный житель устроил дебош из-за конфликта с кондуктором и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД России.

Инцидент с участием 30-летнего, ранее судимого, мужчины произошел 22 августа в автобусе, следующем по маршруту 31. Нетрезвый мужчина зашел в транспорт с бутылкой пива. К нему подошла кондуктор и попросила оплатить проезд. Когда пассажир отказался выполнить просьбу кондуктора, та потребовала его покинуть автобус на следующей остановке. В ответ на слова работницы транспорта мужчина проявил агрессию: он ударил женщину по лицу, а затем разбил бутылкой стекло одной из дверей.

«Нанесенный муниципальному транспорту ущерб впоследствии был оценен в 21 000 рублей. Житель был задержан и доставлен в отдел полиции. На злоумышленника составили протокол по административной статье «Мелкое хулиганство»», — отметили в пресс-службе МВД.

Также в отношении нарушителя возбуждено дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» УК РФ.

Ранее в Петербурге кондуктор просил оплачивать проезд в автобусе переводом на карту.

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