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Женщина подала на развод из-за плохой гигиены мужа

Oddity Central: в Индии жена разводится с мужем, потому что он редко ходит в душ

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Depositphotos

В Индии женщина подала на развод из-за плохой гигиены мужа, пишет Oddity Central. По ее словам, супруг редко ходил в душ и не чистил зубы.

Как пишут СМИ, женщина подала на развод со своим мужем, с которым прожила в браке всего 40 дней, утверждая, что он мылся всего один или два раза в месяц. Об этом она сообщила на приеме в местном семейном консультационном центре, пожаловавшись, что супруг не соблюдает элементарных правил личной гигиены.

По словам индианки, муж часто носит грязную одежду, а еще у него неприятный запах изо рта. Как результат, она не могла находиться рядом с ним. Мужчина, которого зовут Раджаш, подтвердил, что действительно редко ходит в душ и лишь иногда очищает себя водой из Ганга. Впрочем, он пообещал решить проблему личной гигиены, однако женщина заявила, что не хочет с этим мириться и будет настаивать на разводе.

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