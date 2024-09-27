Житель Новосибирска попытался примкнуть к террористам, но отделался предостережением

Житель Новосибирска попытался примкнуть к террористам из «Легиона «Свобода России» (организация запрещена в России), которые предложили ему за деньги подрывать места массового скопления людей. Об этом сообщает интернет-портал Ngs.ru в Telegram-канале со ссылкой на ФСБ.

По данным канала, сотрудники ведомства узнали, что 35-летний мужчина связался с запрещенным объединением, потому что хотел заработать. Однако его успели задержать.

Пока мужчина отделался официальным предостережением. Но если его задержат вновь за подобное, то ему будет грозить реальный тюремный срок до восьми лет.

Незадолго до этого сотрудники ФСБ пресекли деятельность жителя Ульяновска, который, как утверждается, планировал распространить в интернете информацию, дискредитирующую армию. По данным ведомства, мужчина создал группу в мессенджере Telegram, где собирал информацию, дискредитирующую политику России, а также и Вооруженные силы страны. Однако распространить ее он не успел, поэтому его не смогли привлечь к уголовной ответственности — ФСБ только вынесла ему официальное предостережение о недопустимости действий, направленных против безопасности РФ.

Ранее появилось видео задержания завербованного СБУ жителя Биробиджана.