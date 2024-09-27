В Госдуме рассказали, какие законы вступят в силу в октябре

В октябре в России вступят в силу несколько новых законов. Об этом рассказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин, слова которого передает Telegram-канал нижней палаты Федерального собрания.

В октябре на 5,1% будут проиндексированы пенсии военным. Эта мера коснется около 2,8 млн человек. Также на 5,1% проиндексируют зарплаты работникам федеральных учреждений, в том числе преподавателям вузов и медицинским работникам.

Кроме того, в силу вступят законы о контроле за деятельностью платежных агентов, о борьбе с «зеркалами» сайтов, о защите интересов клиентов страховых компаний, о пересмотре уровня риска подозрительных операций, о новых нормах при госзакупках, об информационных системах Росгвардии, о новом порядке использования «сиротских» произведений.

24 сентября Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, вводящий административную ответственность за несоблюдение требований к содержанию домашних животных.

Ранее депутаты ГД предложили сокращать срок заключенным за книголюбие.