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Россиян призвали перейти с систем Google на отечественные аналоги

Киберэксперт Курочкин: россиянам следует перейти с систем Google на налоги РФ

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Depositphotos

Ограничение возможности создания новых аккаунтов, которое корпорация Google ввела в отношении российских граждан, может стать источником проблем для тех, у кого уже есть аккаунты. В том числе им грозят проблемы с восстановлением паролей, поэтому лучше всего перейти на российские аналоги, рассказал RT эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

«Скорее всего, восстановление пароля через смс тоже не будет работать. И это будет реальной проблемой [для пользователей]», — отметил специалист.

Решить эти вопросы можно было бы с помощью приобретения иностранного номера, на который будут приходить соответствующие оповещения. Однако проще уйти с «недружественных сервисов», считает специалист. В любой момент компания может лишить российского пользователя важной информации, доступа к ней, в то время как все подобные сервисы есть в «Яндексе». В случае проблем с этим ресурсом можно будет потребовать восстановление и компенсацию, в отличие от Google, заключил Курочкин.

Напомним, Google ограничил создание новых учетных записей для жителей России, при этом СМС-подтверждение авторизации для ранее созданных аккаунтов пока работает. Пользователям посоветовали создать резервные копии своих данных или использовать отечественные платформы.

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