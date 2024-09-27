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Пьяный сотрудник банка Украины угрожал расправой «Бессмертному»

«Страна.ua»: Пьяный сотрудник НБУ угрожал военному с позывным «Бессмертный»

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Руководитель Управления по работе с проблемными активами Национального банка Украины (НБУ) Павел Поляруш, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал оружием военнослужащему Вооруженных сил страны с позывным «Бессмертный». Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

»(Поляруш — «Газета.Ru») выскочил под колеса, перекрыл движение, начал драться, сказал, что из наградняка (наградного оружия — «Газета.Ru») прострелит мне ноги», — приводит издание слова «Бессмертного».

По данным издания, сам Поляруш инцидент отрицает. Однако проходить тест на алкоголь чиновник отказался, более того, он также заявил, что является пострадавшим, поскольку ему якобы разбили очки.

Поляруш работает в НБУ с апреля прошлого года. До этого работал в минобороны советником замминистра.

До этого на телефоне военнослужащего украинской армии нашли видео избиения солдата офицером. На кадрах командир на позициях на Херсонском направлении наказывает украинского мобилизованного бойца: бьет его, нецензурно выражается, после чего стреляет в направлении бойца ВСУ из автомата.

Ранее сообщалось, что украинские солдаты угрожают командирам и дезертируют.

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