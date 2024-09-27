Пропавший с радаров в Архангельской области вертолет нашли

Пропавший в Архангельской области вертолет Robinson R44 обнаружен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Вертолет нашли, подробностей нет», — заявили там.

Вечером в четверг, 26 сентября, стало известно, что в Архангельской области пропал вертолет Robinson R44, на борту которого находились два человека. По информации Telegram-канала Mash, на борту пропавшего с радаров вертолета находился депутат городской думы Архангельска Сергей Сметанин и местный бизнесмен Алексей Семенов. Отмечалось, что экипаж пропавшего вертолета не имел разрешения на полет.

Сообщалось, что вертолет мог разбиться недалеко от резиденции губернатора Архангельской области Александра Цыбульского в районе деревни Бабанегово. Позднее стало известно, что пропавший с радаров Robinson R44 упал в болотистой местности между населенными пунктами Бычье и Карандашевская. На поиски выдвинулись спасательные группы.

Ранее второе уголовное дело было возбуждено после крушения вертолета в Якутии.