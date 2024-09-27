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В Дагестане машина с людьми опрокинулась и спикировала с обрыва высотой 600 метров

В Дагестане легковая машина упала с высоты 600 метров

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ГИБДД по Республике Дагестан

В Дагестане произошло ДТП, в котором автомобиль упал с высоты. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Инцидент произошел на 29-м километре автодороги Метрада – Хушет, в Цумадинском районе. По версии правоохранителей, мужчина за рулем не справился с управлением и съехал с дороги. После этого автомобиль опрокинулся и спикировал с обрыва, машина пролетела 600 метров.

На кадрах с места инцидента заметно, что машина получила серьезные повреждения как верхней части, так и передней.

В машине находились водитель и пассажир. Первого спасти не удалось, так как он получил серьезные травмы. Второго с различными повреждениями доставили в больницу села Агвали. О характере травм и состоянии не сообщается.

До этого в Ленобласти школьница сорвалась с высоты, когда тренировалась на туристических сборах. Проблема возникла из-за страховочного карабина, который в момент занятий был неправильно застегнут. В результате у пострадавшей диагностировали несколько переломов.

Ранее в Крыму мужчина сорвался со стометрового обрыва.

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