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В Москве покажут машину Сталина и кабриолет Гагарина

Машину Сталина покажут в московском музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино»

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Пресс-служба «Кузьминки-Люблино»

Фотопроект «Гараж № 1» и «Легенды авиации», в рамках которого будут представлены снимки знаковых автомобилей первых лиц России и известных людей, а также фотографии самолетов-рекордсменов 1930–1980-х годов, представят в московском музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино». Об этом »Москве 24» рассказали в пресс-службе музея-заповедника.

Так, посетителям покажут первый советский серийный бронированный автомобиль Иосифа Сталина «ЗИС-115», снимки голубого кабриолета, на котором встречали летчика-космонавта СССР Юрия Гагарина, самый продвинутый автомобиль 1970-х годов Леонида Брежнева, собранный в единственном экземпляре. Помимо этого, можно будет увидеть авто французского гонщика Рене Дрейфуса, снимки первого самолета отечественного авиаконструктора Александра Яковлева АИР-1, который был построен в единственном экземпляре в 1927 году и не только.

«Выставочный проект организован совместно с Музеем техники Вадима Задорожного. Показ пройдет на территории парка «Кузьминки» и музея-усадьбы «Люблино» с 1 по 31 октября. Вход для всех желающих свободный», — добавили в сообщении.

17 сентября сообщалось, что в Москве стартовал 12-й сезон детской олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы». Олимпиада будет проходить в несколько этапов. Как уточнили в Департаменте образования и науки города Москвы, в ходе олимпиады ребята смогут оценить современные городские решения, расширить кругозор, а также узнать город с новой стороны.

Ранее стало известно, что на одной из главных барных улиц Санкт-Петербурга появится музей СВО.

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