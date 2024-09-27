Волонтер рассказал о жизни россиян под обстрелами в приграничье

В атакованных Вооруженными силами Украины (ВСУ) районах Курской и в приграничье Белгородской областей люди живут без воды, света и газа, в основном это старики, отказывающиеся уезжать. Об этом «Ленте.ру» рассказал житель села Теткино в Курской области и волонтер Александр Чепурной.

По словам активиста, некогда «курортный поселок», куда приезжали на отдых в том числе и москвичи, оказался разрушен.

«Людей осталось, может быть, три процента. Все побито, инфраструктура уничтожена полностью. Остались бабушки и дедушки, которым либо некуда ехать, либо они держат хозяйство и не хотят уезжать», — рассказал Чепурной.

По словам волонтера, у местных жителей больше нет газа, воды, электричества, им приходится выживать. Чепурной добавил, что людям приходится разводить костры, чтобы приготовить пищу, тогда как за водой нужно ходить к колодцам по 200-300 метров под обстрелами.

Волонтер указал, что почти 90 процентов магазинов разрушены и разбиты, стоит ужасный запах, потому что холодильники не работают. В основном люди питаются консервами долгого хранения, которые им привозят вместе с другой гуманитарной помощью. Также Чепурной предупредил, что в приграничье орудуют мародеры.

26 сентября Следственный комитет России признал потерпевшими в результате вторжения ВСУ на территорию Курской области более восьми тысяч беженцев.

Ранее Апти Алаудинов заявил о создании ВСУ концлагерей для жителей Курской области.