Россиянка попала в реанимацию после того, как поела грибов на ужин

Петербурженку госпитализировали из-за некачественного ужина. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в Сестрорецке. По предварительной информации, женщина съела грибы, среди которых ей попались ядовитые. На данный момент неизвестно, где она приобрела продукт.

Россиянке понадобилась помощь медиков. Из Сестрорецка пострадавшую направили в реанимацию в НИИ имени Дженелидзе.

«Состояние женщины оценивают как тяжелое, пациентка помещена в реанимацию», – сообщается в публикации.

На ситуацию обратили внимание в полиции. Сотрудники МВД проводят проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

Как рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух, отравиться можно не только ядовитыми грибами. По словам специалиста, и съедобные виды легко вбирают из воды и почвы разные вещества, в том числе и тяжелые металлы, органические яды. Поэтому врач посоветовала не заниматься «тихой охотой» около автодорог.

Ранее в лесу Ленобласти пенсионерка открыла стрельбу по незнакомке из-за грибов.