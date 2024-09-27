Москвичам рассказали, смогут ли они увидеть пик метеорного потока Дракониды

Жители и гости Москвы смогут наблюдать за звездопадом Дракониды в октябре 2024 года. Об этом «Москве 24» рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

По ее словам, метеорный поток достигнет пика 8–9 октября. Она уточнила, что звездопад будет не очень активным, наблюдать можно будет от 5 до 15 метеоров в час, иногда всплески будут достигать до 100–400.

«В этом году условия наблюдения Драконид достаточно благоприятные. Луна не помешает, поскольку в ночь максимума потока она находится вблизи фазы первой четверти и довольно рано скроется за горизонт», — сказала Рублева.

Астроном отметила, что за метеорами лучше всего наблюдать за городом или на окраинах столицы, смотреть нужно в сторону северо-западного горизонта.

Старший научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков до этого говорил, что жители Земли не увидят астероид 2024 PT5, который на время станет квазиспутником планеты. Он уточнил, что астероид будет вращаться вокруг Земли в период с 29 сентября по 25 ноября 2024 года.

Ранее было опубликовано видео пролета метеора в Башкирии.