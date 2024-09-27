Россияне ответили, нужно ли отменять запрет на тяжелую работу для женщин

Более половины (62%) россиян выступили против полной отмены ограничений на тяжелые и вредные профессии для женщин, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 5,3 тыс. человек.

По их мнению, россиянки могут подорвать свое здоровье, если будут заниматься физически тяжелым трудом или деятельностью, которая несет потенциальную угрозу их здоровью.

«Женщины не должны работать во вредных и (или) опасных условиях труда. Это может быть очень опасно для здоровья и даже жизни», — сказал участник опроса.

При этом 37% респондентов ответили, что в стране нужно снять все ограничения, чтобы женщины могли самостоятельно выбирать себе профессию.

«Если женщина хочет работать, то почему нет? Пусть идет и работает. Это ее выбор», — отметила респондентка.

Оставшийся 1% выбрали вариант «другое».

25 сентября Минтруд России предложил сократить список производств, на которых запрещено работать женщинам. Из перечня предлагается исключить работы по управлению самоходными машинами на открытых горных работах, работы на поверхности действующих и строящихся шахт, резервов, рудников, работы по обогащению, агломерации, брикетированию.

Ранее были названы 20 цифровых профессий, необходимых государству и бизнесу.