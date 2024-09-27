Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В лесу Ленобласти пенсионерка открыла стрельбу по незнакомке из-за грибов

В Ленобласти в лесу пенсионерка выстрелила в пожилую женщину из-за грибов

close
Pexels

В Ленобласти поход за грибами закончился для пожилой женщины визитом к медикам. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел во Всеволожском районе. По словам самой 74-летней пострадавшей, она отправилась в лесной массив недалеко от Западной Лицы, где встретила другую пенсионерку.

Неизвестной, предположительно, не понравилось то, что на этом месте грибы собирает кто-то еще. Женщина несколько раз выстрелила в россиянку и скрылась.

«Три пули попали пенсионерке в бедренную кость левой ноги. Ей потребовалась медицинская помощь», – сообщается в публикации.

После того, как специалисты помогли пенсионерке, она отправилась в полицию. На данный момент сотрудники МВД выясняют все обстоятельства произошедшего. Неизвестную разыскивают.

До этого в Подмосковье мужчина ушел в лес за грибами и не вернулся. Выяснилось, что он не смог вернуться домой и застрял в болотистой местности.

Так как у мужчины с собой был телефон, он обратился в экстренные службы. Спасатели вывели россиянина из леса, помощь медиков ему не понадобилась.

Ранее россиян предупредили о риске попасть в тюрьму за сбор редких грибов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами