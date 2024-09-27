В лесу Ленобласти пенсионерка открыла стрельбу по незнакомке из-за грибов

В Ленобласти поход за грибами закончился для пожилой женщины визитом к медикам. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел во Всеволожском районе. По словам самой 74-летней пострадавшей, она отправилась в лесной массив недалеко от Западной Лицы, где встретила другую пенсионерку.

Неизвестной, предположительно, не понравилось то, что на этом месте грибы собирает кто-то еще. Женщина несколько раз выстрелила в россиянку и скрылась.

«Три пули попали пенсионерке в бедренную кость левой ноги. Ей потребовалась медицинская помощь», – сообщается в публикации.

После того, как специалисты помогли пенсионерке, она отправилась в полицию. На данный момент сотрудники МВД выясняют все обстоятельства произошедшего. Неизвестную разыскивают.

До этого в Подмосковье мужчина ушел в лес за грибами и не вернулся. Выяснилось, что он не смог вернуться домой и застрял в болотистой местности.

Так как у мужчины с собой был телефон, он обратился в экстренные службы. Спасатели вывели россиянина из леса, помощь медиков ему не понадобилась.

Ранее россиян предупредили о риске попасть в тюрьму за сбор редких грибов.