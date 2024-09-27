Источники CNN в Ливане назвали причину массового взрыва пейджеров у членов «Хезболлы»

Операция по массовому взрыву пейджеров членов ливанского шиитского движения «Хезболла» прошла с помощью заминированных аккумуляторов. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных сотрудников службы безопасности Ливана.

Один источник телеканала сообщил, что взрывчатку спрятали в батарею пейджеров настолько изощренно, что ее не смогли обнаружить. При этом он не уточнил, какие проверки проходили устройства перед ввозом в страну.

Второй источник добавил, что осмотрел один из взломанных пейджеров и стал свидетелем его контролируемого взрыва. Он рассказал, что взрывчатку «вшили» в литиевую батарею пейджера, из-за чего ее невозможно было найти. Он признался, что никогда не видел ничего подобного.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана произошла серия взрывов пейджеров и раций, которыми, как утверждают СМИ, пользовались в основном члены «Хезболлы». Власти страны назвали произошедшее «израильской агрессией».

Ранее в Норвегии объявили в розыск подозреваемого в продаже пейджеров «Хезболле».