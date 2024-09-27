В Бурятии военный сообщил в полицию о фейковом теракте и получил штраф

Суд вынес приговор военному за фейковое сообщение о теракте в Бурятии. Об этом сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.

По версии следствия, мужчина позвонил в полицию Кяхтинского района и рассказал, что в районе якобы планируется террористический акт. Россиянин действовал из «хулиганских побуждений», в момент звонка он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Суд признал мужчину виновным и обязал выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

Пока что приговор в законную силу не вступил.

До этого из хулиганских побуждений школьник из Амурской области «заминировал» несколько учебных заведений. Молодой человек позвонил в МЧС и рассказал о взрывоопасных предметах в учреждениях. На месте работали специалисты, но ничего не нашли.

Позже сотрудники ФСБ задержали подозреваемого. Суд приговорил молодого человека к 80 часам обязательных работ, он также должен возместить ущерб.

Ранее телефон взорвался в руках у москвича во время подрыва техники в Ливане.