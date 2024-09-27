Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Бурятии военный сообщил в полицию о фейковом теракте и получил штраф

В Бурятии военный получил штраф за ложное сообщение о теракте

close
Yeongsik Im/Shutterstock/FOTODOM

Суд вынес приговор военному за фейковое сообщение о теракте в Бурятии. Об этом сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.

По версии следствия, мужчина позвонил в полицию Кяхтинского района и рассказал, что в районе якобы планируется террористический акт. Россиянин действовал из «хулиганских побуждений», в момент звонка он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Суд признал мужчину виновным и обязал выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

Пока что приговор в законную силу не вступил.

До этого из хулиганских побуждений школьник из Амурской области «заминировал» несколько учебных заведений. Молодой человек позвонил в МЧС и рассказал о взрывоопасных предметах в учреждениях. На месте работали специалисты, но ничего не нашли.

Позже сотрудники ФСБ задержали подозреваемого. Суд приговорил молодого человека к 80 часам обязательных работ, он также должен возместить ущерб.

Ранее телефон взорвался в руках у москвича во время подрыва техники в Ливане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами