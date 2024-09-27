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На имя Зеленского зарегистрировали торговую марку

РИА: на имя Зеленского зарегистрировали торговую марку на бытовые товары

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Reuters

На имя президента Украины Владимира Зеленского зарегистрировали торговую марку на бытовые товары, включая крысоловки, яйцерезки и инкубаторы для разведения бактерий. Об этом сообщает РИА Новости.

Торговая марка ZELENSKYY была зарегистрирована во Всемирной организации интеллектуальной собственности, которая располагается в Швейцарии. Продавать продукцию под этой маркой можно в Канаде, ЕС, Великобритании, Грузии, Израиле, Японии, Турции, Соединенных Штатах, Армении, Швейцарии, Китае, Молдавии.

Судя по документам, бренд собирается продавать сотни бытовых товаров, в числе которых батареи для электронных сигарет, аккумуляторы, электроника, аппараты для проверки грудного молока, аппараты, использующие рентгеновские лучи, аппараты МРТ. В этом же списке инкубаторы для разведения бактерий.

26 сентября сообщалось, что Зеленский в 2022 и 2024 годах зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY в сфере астрологических услуг. В регистрационных документах прописаны ФИО, полностью совпадающие с данными президента Украины, а также адрес, который был указан на официальном сайте офиса Зеленского как его домашний адрес по проспекту Героев Сталинграда, измененного в 2022 году в проспект Владимира Ивасюка. При этом отмечается, что доподлинно не известно, принадлежит ли марка украинскому лидеру.

Ранее Дональд Трамп анонсировал встречу с Зеленским.

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