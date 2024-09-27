Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Переменная облачность, небольшой дождь и температура до +23°C ожидается в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Согласно прогнозу, днем в столице ожидается от +21°C до +23°C, а ночь на среду температура может опуститься до +13°C.

Ветер будет южный скоростью 7-12 м/с, а атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура воздуха будет колебаться от +18°C до +23°C. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки плюс +10°C.

До этого глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в предстоящие выходные в Москве ожидается дождливая погода, плюс к этому в воскресенье станет заметно прохладнее, а атмосферное давление понизится.

При этом в субботу температура воздуха не будет слишком сильно опускаться и останется в пределах 14-19 градусов тепла в дневное время.

Ранее синоптик Позднякова заявила, что теплая погода ожидается в Москве в начале октября.