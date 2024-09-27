Наркоманы запугали жителей поселка в Свердловской области

Наркоманы нападают на жителей поселка Госдороги, который расположен под Каменском-Уральским в Свердловской области. Об этом сообщается в паблике «Инцидент Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте».

«Наркоманы уже нападают на людей и детей. Со всего города едут сюда, будто притон какой-то. Только за сегодня восемь человек таких прошло», — пишут местные жители.

Они пожаловались на бездействие полиции. По их словам, в Госнаркоконтроле никто не берет трубку.

На опубликованной очевидцами видеозаписи можно заметить, как несколько мужчин выходят из-за деревьев, рядом с которыми лежат шприцы.

До этого житель Екатеринбурга, страдающий от наркотической зависимости, похитил двух 14-летних школьников ради выкупа. Он подошел к подросткам на остановке и заставил их пойти к нему домой. Наркоман завел несовершеннолетних в квартиру и потребовал, чтобы они позвонили своим родителям и рассказали о похищении. Злоумышленник также назвал сумму выкупа — несколько десятков тысяч рублей. Матери школьников обратились в полицию, а затем притворились, что готовы отдать деньги. После операции по передаче выкупа с участием полиции, ФСБ и Росгвардии подозреваемый был задержан.

Ранее наркоман пырнул петербуржца ножом, потому что тот ему не понравился.