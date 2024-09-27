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В порту Лос-Анджелеса загорелся груз литиевых аккумуляторов

Bloomberg: груз с литийионными батареями загорелся в порту Лос-Анджелеса

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Depositphotos

В порту американского города Лос-Анджелес горит груз литиевых аккумуляторов. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на пожарную службу и профсоюзы.

«Пожарные на месте перевернувшегося большого грузовика с литийионными батареями в прицепе (транспортный контейнер). Батареи повреждены, горят и выделяют газы (одна батарея взорвалась)», — сообщила городская пожарная служба.

Там заявили, что специалисты по опасным материалам работают на месте происшествия.

По данным пожарной службы, пострадавших нет.

В Международном профсоюзе грузчиков и складских работников заявили о невозможности тушения этого пожара. Там сказали, что он может гореть до 48 часов.

Ранее в США из-за фейерверка затонула яхта стоимостью $1 млн.

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