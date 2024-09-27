Во Флориде без света остался почти миллион домохозяйств

Ураган «Хелен» оставил без света в штате Флорида 750 тыс. домохозяйств. Об этом сообщается в данных мониторингового портала PowerOutage.us.

На данный момент «Хелен» все еще не добралась до американского континента. Однако ряд районов Флориды, которая, будучи полуостровом, выступает глубоко в Карибский бассейн, уже оказались затоплены из-за мощных ливней, которые сопровождают ураган.

По данным американских изданий, энергетические компании подготовили более 18 тысяч обходчиков для реагирования на отключения, но существует риск того, что этих мер может оказаться недостаточно.

До этого стало известно, что ураган «Хелен», который сейчас бушует в районе Мексиканского залива, усилился до четвертой категории по шкале ураганов Саффира — Симпсона.

25 сентября утром тропический шторм «Хелен» усилился до урагана. По прогнозам, ураган может стать самым мощным, которые были в США за последний год. Синоптики считают, что «Хелен» может вызвать опасные для жизни штормовые волны на большей части побережья Флориды. По данным Национальной метеорологической службы, более 40 миллионов человек во Флориде, Джорджии и Алабаме находятся под угрозой ураганов и тропических штормов.

Ранее аномально ранний и сильный ураган «Берил» потряс ученых.