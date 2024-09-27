В Приморье продолжаются нападения диких животных

Крупный тигр задавил сторожевую собаку в приморском селе Светлогорье. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Изначально под подозрением был медведь, но в итоге специалисты заключили, что к людям наведался взрослый полосатый — его следы нашли на грядках. Также хозяева участка обнаружили свежевырытый проход под забором, через который хищник и забрался на территорию», — сообщает канал.

Уточняется, что участок был обследован охотоведами, которые и обнаружили наличие поблизости от поселка тигра.

До этого в Приморье, помимо медведя, в село Светлогорье приходил еще один хищник.

Пострадавших от действий медведя отца и сына нашли несколько дней назад. По данным министерства природы региона, хищник ворвался в дом и нанес травмы двоим взрослым мужчинам, которых спасти не удалось. В ведомстве также заявляли о том, что тот же медведь съел собаку недалеко от дома россиян.

Ранее мужчина пошел на охоту на медведя и выжил только благодаря сыну.