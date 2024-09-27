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Россиянам рассказали о приметах на Воздвижение Креста Господня

Православные отмечают Воздвижение Креста Господня 27 сентября

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Православные отмечают Воздвижение Креста Господня 27 сентября — важный двунадесятый праздник. О том, какие есть приметы на этот церковный праздник, сообщает газета »Известия».

В этот день отмечается обретение Креста, на котором Иисус Христос, согласно христианской традиции, был распят римлянами в Иерусалиме. Реликвия была найдена в 4 веке, по результатам экспедиции, которую организовал император Римской Империи Константин — он же сделал христианство государственной религией страны.

В этот день рекомендуется отказаться от шумных празднеств, посетить храм и принять участие в богослужении. Среди народных примет, известных на этот праздник, называют «сдвижение» нечистой силы — крестьяне верили, что в этот день лесные и речные чудища покидают свои жилища. Рекомендовалось плотнее закрывать двери и окна — в том числе от змей, которые, также по поверьям, начинают уползать на зимовку в теплые места.

До этого в Киево-Печерской лавре попытались сорвать богослужение.

Ранее на Украине сообщили о попытке захвата храма УПЦ под Киевом.

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