Свидетелей по делу подрывника железной дороги под Рязанью допросили

По уголовному делу гражданина России и Италии Руслана Сидики, который подорвал железнодорожные пути под Рязанью, допросили 15 свидетелей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В публикации подчеркивается, что свидетели дали в отношении Сидики изобличающие показания.

Накануне сообщалось, что Мосгорсуд оставил в СИЗО гражданина России и Италии Руслана Сидики, обвиняемого в подрыве железнодорожных путей в Рязани в 2023 году.

В начале сентября Сидики во время допроса частично признал свою вину в атаке на военный аэродром Дягилево и подрыве железнодорожного полотна в Рязанской области в 2023 году.

Сидики обвиняется в совершении девяти особо тяжких преступлений террористической направленности. Расследование уголовного дела в отношении него еще не завершено, но находится на завершающей стадии. Российские силовики задержали Сидики в его квартире в Рязани в 2023 году, где, как утверждают в спецслужбах, он ожидал схему радиодетонатора от Службы безопасности Украины.

Ранее стало известно, что в деле Руслана Сидики могут появиться новые фигуранты.