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Посольство РФ прокомментировало ситуацию с похищением россиянина в Мексике

Посольство РФ в Мексике отслеживает ситуацию с российским велопутешественником

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voynomad/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Посольство России в Мексике отслеживает ситуацию с освобожденным российским велопутешественником Владимиром Комаровым, заявил заведующий консульским отделом российского посольства в Мехико Яков Федоров. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что дипмиссия находится в контакте с Комаровым и местными правоохранительными органами. Федоров добавил, что сам путешественник не обращался в посольство, в консульском содействии россиянин не нуждается, но ему готовы оказать всю необходимую поддержку.

26 сентября велопутешественника из России Владимира Комарова похитили бандиты из мексиканского наркокартеля — его сутки возили на машине, допрашивали и угрожали депортацией в Гватемалу. В своей колонке для «Газеты.Ru» Владимир рассказал, что в плену с ним обращались без агрессии и даже шутили, но выбраться живым ему помогла правда.

Путешественник отметил, что бандиты расспрашивали его два часа — задавали вопросы, записывали и скидывали это по WhatsApp в какую-то группу, потом постоянно эти вопросы переспрашивали.

Ранее велотурист из России рассказал, что помогло ему выбраться из плена мексиканского картеля.

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