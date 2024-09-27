Россиянам рассказали, как надежно запереть дачу на зиму

Зимой, когда хозяева в городе, дачный дом и пристройки становятся уязвимыми для злоумышленников. Какие охранные методы эффективны против современных домушников, «Газете.Ru» рассказал строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев.

«Шанс, что к вам проберутся домушники, невелик, но все же не равен нулю. Поздней осенью и с наступлением зимы у них появляется много свободного времени для того, чтобы почти беспрепятственно проникнуть в загородные дома, которые им приглянулись. Выносят все, что плохо лежит — телевизоры, бытовые приборы, ложки, вилки, картины — словом, все, что можно потом продать или чем пользоваться самим», — объяснил он.

Перед отъездом тщательно проверьте окна на нижнем и верхнем этажах, а также удостоверьтесь, что люки и межкомнатные двери плотно закрыты. Это затруднит путь не только злоумышленникам, но и сырости, которая придет вместе с холодами.

«Пластиковые окна более безопасны, так как их сложнее вскрыть. Деревянные рамы, увы, легко трескаются под напором лома или топора. Через входную дверь незаконно проникнуть в дом будет гораздо сложнее, если она будет массивной с несколькими замками разных типов. Также важно, чтобы дверная коробка не имела пустот, трещин и других дефектов, делающих ее менее прочной, иначе качественная дверь сама по себе просто не будет иметь смысла», — сказал эксперт.

Перед отъездом не оставляйте на даче садовую технику, электроприборы, посуду. Постарайтесь максимально вывезти домой все, что может представлять хоть какую-то ценность.

«И не занавешивайте шторы. Казалось бы, зачем оставлять все на виду? Логика неочевидная, но понятная: воры всегда преследуют корыстную цель, и идя на дело, рассчитывают на богатый «улов». Если они видят, что в доме просто нечем поживиться, то велика вероятность, что они уйдут восвояси», — отметил он.

Все же, как ни закрывай дом, опытные домушники смогут его рано или поздно вскрыть. Многие в таком случае рассчитывают на систему видеонаблюдения и сигнализации, по которым можно будет вычислить воров и поймать на месте преступления. «Действительно, сигнализация передает сигнал в ЧОП, сотрудники которого должны прибыть на место преступления за установленное время. Тем не менее отыскать человека, лицо которого скрывает маска, да еще и поймать его в темное время суток, не так-то просто. Осенняя распутица или сугробы могут дать домушникам большую фору. Поэтому вместо камер видеонаблюдения сделайте сигнализацию с мощным свето-шумовым сигналом. Можно сделать ее в виде незаметной растяжки, чтобы вор не сразу догадался, как ее обезвредить. Полностью застраховаться от домушников невозможно, эти советы дадут шанс избежать неприятных ситуаций и сделать ущерб для вашей дачи минимальным», — резюмировал Васильев.

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