Студентка из Китая лишилась сбережений в Петербурге из-за мошенников

В Петербурге мошенники выманили у студентки из Китая 300 тысяч рублей. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, 23-летняя второкурсница-иностранка 25 сентября получила сообщение от неизвестного мужчины в одном из китайских мессенджеров. Неизвестный попросил ее помочь, переведя ему 640 тысяч рублей.

Девушка согласилась помочь незнакомцу и они перешли для общения в другое приложение. Там аферист отправил ей номер своей карты, по которому она перевела мошеннику 300 тысяч рублей. Злоумышленник пообещал перевести ей обратно 22 тысячи юаней, однако транзакция якобы не прошла — это не смутило студентку.

После этого преступник попросил у нее еще 40 тысяч рублей и та отправила их, однако перевод не прошел. После этого переписки с неизвестным оказались стерты и девушка поняла, что ее обманули.

Ранее преподаватель вуза в Воронеже позволила мошенникам себя запугать и лишилась 1,2 млн рублей.