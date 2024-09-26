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В Госдуме одобрили увеличение срока брака с россиянами для упрощенного РВП

Комитет ГД одобрил увеличение срока в браке с россиянами для упрощенного РВП

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Depositphotos

Профильный комитет Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками одобрил увеличение до трех лет минимального срока нахождения в браке с гражданином России для получения разрешения на временное проживание (РВП) в упрощенном порядке. Об этом на заседании комитета сообщил его глава Леонид Калашников, передает РИА Новости.

Соответствующие поправки одобрены ко второму чтению законопроекта о борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков для легализации в РФ. Изначально документом устанавливался срок нахождения в браке в два года для получения РВП.

26 сентября председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ужесточение требований к условиям получения разрешения на временное проживание для иностранцев сделает фиктивные браки бесполезными.

Он отметил, что, по данным МВД РФ, с 2021 года в России заключили 4,3 тыс. браков, целью которых было получение миграционного статуса.

Ранее сообщалось, что подруги из Москвы помогали иностранцам с получением РВП, заключая с ними фиктивные браки.

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