В США обвинили двух россиян в отмывании денег

Власти США обвинили двух граждан России Сергея Иванова и Тимура Шахмаметова в том, что они якобы отмывали деньги через криптовалюту. Об этом сообщили в министерстве юстиции Соединенных Штатов, передает РИА Новости.

«Двое граждан России, которым сегодня предъявлены обвинения, предположительно, присвоили себе миллионы долларов, полученные от отмывания денег в больших объемах, и подпитывали сеть киберпреступников по всему миру, причем Иванов, предположительно, содействовал наркоторговцам в даркнете и операторам программ-вымогателей. Работая с нашими голландскими партнерами, мы закрыли Cryptex, незаконную криптовалютную биржу, и вернули миллионы долларов в криптовалюте», — заявили в ведомстве.

Там выступили с утверждением, что Шахмаметов обвиняется якобы в продаже краденных данных банковских карт через свой сайт.

Кроме того, в минюсте сказали, что при содействии властей Нидерландов также были изъяты серверы, обслуживающие биржи Cryptex и PM2BTC, которые якобы связаны с двумя россиянами. На серверах хранилось свыше $7 млн в криптовалюте.

В августе окружной суд США приговорил москвича по имени Георгий Кавжарадзе к 40 месяцам тюрьмы за продажу краденых банковских данных.

Ранее в посольстве РФ в США заявили, что десятки россиян остаются в американских тюрьмах.