Самарец жестоко надругался над сожительницей и превратил ее лицо в кровавое месиво

В Самаре мужчина жестоко надругался над своей сожительницей, а затем избил ее. Об этом со ссылкой на прокуратуру сообщает «Тольятти 24».

По информации издания, горожанин, находившийся под воздействием алкоголя, совершил нападение на свою сожительницу. Он надругался над ней, а затем жестоко избил.

В результате произошедшего женщина получила травму головы, а также переломы костей лица. Подробной информации о ее состоянии не поступало.

Предварительно, причиной стало неприязненное отношение мужчины к женщине. В отношении россиянина возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Ранее пьяный безработный курянин избил жену за отказ готовить еду.