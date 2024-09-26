Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подросток-мотоциклист без прав сбил девочку на пешеходном переходе в Тюменской области

В Тюменской области подросток-мотоциклист сбил девочку на пешеходном переходе

close
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

В Тюменской области 15-летний подросток без прав за рулем мотоцикла сбил 13-летнюю девочку на пешеходном переходе. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По информации ведомства, инцидент произошел в селе Стрехнино на улице Мелиоративной. Несовершеннолетний мотоциклист сбил девочку, которая переходила нерегулируемый пешеходный переход.

В результате произошедшего несовершеннолетняя получила травмы, ее доставили в медицинское учреждение. Информации о тяжести и характере полученных ею повреждений не поступало.

Отмечается, что подросток, который находился за рулем, не имеет прав на управление транспортным средством. Установлено, что мотоцикл принадлежит отцу подростка. Мужчина заявил, что сын взял его без спроса. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее депутат сбил свердловчанку на пешеходном переходе и скрылся.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами