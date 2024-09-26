Подросток-мотоциклист без прав сбил девочку на пешеходном переходе в Тюменской области

В Тюменской области 15-летний подросток без прав за рулем мотоцикла сбил 13-летнюю девочку на пешеходном переходе. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По информации ведомства, инцидент произошел в селе Стрехнино на улице Мелиоративной. Несовершеннолетний мотоциклист сбил девочку, которая переходила нерегулируемый пешеходный переход.

В результате произошедшего несовершеннолетняя получила травмы, ее доставили в медицинское учреждение. Информации о тяжести и характере полученных ею повреждений не поступало.

Отмечается, что подросток, который находился за рулем, не имеет прав на управление транспортным средством. Установлено, что мотоцикл принадлежит отцу подростка. Мужчина заявил, что сын взял его без спроса. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства произошедшего.

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