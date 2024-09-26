Во Владимирской области загорелся строительный рынок

Во Владимирской области произошел пожар на строительном рынке. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

«В городе Ковров горит рынок со стройматериалами», — отметили в ведомстве.

По данным МЧС, площадь пожара быстро увеличивается. Сначала она составляла 2 тыс. квадратных метров. Затем огонь распространился на 2,75 тыс. «квадратов».

По предварительной информации, в огне никто не пострадал. На месте работают 15 спасателей и пять машин.

В июне в деревне Бабаиха Дмитровского городского округа загорелся строительный рынок на Рогачевском шоссе. Очевидцы сообщили о пожаре около 18:40 по московскому времени. Рогачевская ярмарка находится в 25 километрах от МКАД. Сотрудники МЧС активно тушит пожар площадью около 600 квадратных метров.

27 июня в подмосковном Фрязине произошел пожар в здании НИИ. В оперативных службах рассказали, что причиной возгорания стал дуговой пробой в электросети.

Ранее в епархии рассказали о пожаре у храма в Крылатском.