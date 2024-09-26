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Новороссийские врачи вернули зрение мужчине с проволокой в глазу

В Новороссийске врачи вернули зрение мужчине с проволокой в глазу

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Unsplash

В Новороссийске врачи спасли зрение мужчины, который получил тяжелую травму из-за циркулярной пилы. Об этом со ссылкой на пресс-службу Первой городской больницы сообщает kuban.kp.ru.

По информации издания, 47-летний мужчина пренебрег защитными очками во время работы с циркулярной пилой. В какой-то момент при неловком движении ему в глаз отскочил кусочек проволоки.

Выяснилось, что проволока насквозь пробила глаз мужчины и серьезно его повредила — она прошла сквозь роговицу, радужку и хрусталик. Во время медицинского осмотра россиянин мог различать лишь свет и темноту.

Врачи приняли решение провести ему операцию и попытаться спасти зрение. Медики извлекли инородное тело из глаза, ушили рану роговицы и радужки, а также удалили травматическую катаракту ультразвуковым бесшовным методом. Они также имплантировали ему новый хрусталик.

На вторые сутки после операции зрение пациента вернулось на 80%. Спустя неделю оно восстановилось полностью. Мужчину выписали, он продолжает реабилитацию дома.

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