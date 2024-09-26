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В Норвегии объявили в розыск подозреваемого в продаже пейджеров «Хезболле»

МВД Норвегии объявило в розыск подозреваемый в продаже пейджеров «Хезболле»

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Mohamed Azakir/Reuters

МВД Норвегии объявило в международный розыск 39-летнего гражданина страны Ринсона Хосе, который подозревается в продаже ливанской «Хезболле» партии взорвавшихся позднее пейджеров. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Хосе пропал во время рабочей поездки в США на прошлой неделе. Мужчина основал компанию в Болгарии, которая стала частью цепочки поставок пейджеров в Ливан. 17 сентября Хосе уехал на конференцию в Бостон. После отъезда компания-работадатель норвежца не могла с ним связаться.

По данным болгарского реестра, Ринсон Хосе основал в Софии компанию Norta Global Ltd. По данным СМИ, закупленные «Хезболлой» пейджеры были получены Norta Global Ltd. у тайваньской компании Gold Apollo.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана произошла серия взрывов пейджеров и раций, которыми, как утверждают СМИ, пользовались в основном члены «Хезболлы». Власти страны назвали произошедшее «израильской агрессией».

Ранее в Кремле призвали граждан РФ покинуть Ливан.

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Подрыв пейджеров «Хезболлы»
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