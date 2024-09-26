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В России осудили участника украинского нацбатальона

В Херсонской области участник украинского нацбатальона получил 3,5 года колонии

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Thomas Peter/Reuters

Генический районный суд в Херсонской области осудил местного жителя Гусейна Гусейнова на 3,5 года лишения свободы за участие в вооруженном формировании «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ), признанном террористическим и запрещенном в России. Об этом сообщает ТАСС.

Гусейнов был признан виновным по статье 208 УК РФ, которая касается участия в незаконных вооруженных формированиях. В соответствии с решением суда, первый год он проведёт в тюремной камере, а оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима.

Следствием и судом выяснено, что в 2015 году Гусейнов добровольно вступил в нацбатальон и активно участвовал в его деятельности. Батальон был сформирован для обеспечения продовольственной, энергетической и водной блокады Крыма с украинской стороны, а также для борьбы за возвращение полуострова в состав Украины.

В августе сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины перебросили к границе с Белгородской областью подразделения националистических батальонов, среди которых «Медведи SS».

Ранее Кадыров показал видео с взятыми в плен бойцами нацбата.

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