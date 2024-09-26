Пьяный безработный курянин избил жену за отказ готовить еду

В Курской области 57-летний безработный мужчина избил жену решеткой от плиты за отказ готовить. Об этом сообщают «Курские новости».

По информации издания, инцидент произошел в Черемисиновском районе. Пьяный мужчина требовал, чтобы жена приготовила ему поесть, однако та отказалась выполнять его пожелание. Женщина мотивировала отказ тем, что муж употребляет алкоголь и не работает.

После этого мужчина схватил железную решетку с плиты и бросил ее в супругу, озвучивая угрозы физическим устранением. Женщина в результате произошедшего получила травмы.

Суд приговорил агрессора к десяти месяцам ограничения свободы за содеянное. Отмечается, что обстоятельства преступления усугубил тот факт, что ранее россиянин уже совершал подобный поступок в отношении дочери.

Ранее пьяный военный ударил девушку ножом в горло за отказ поехать с ним в гостиницу.